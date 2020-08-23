Vahşi cinayetle ilgili 2 kişi daha tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülenirken, saldırganlar kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Hüsame Ünveren, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastane hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili E.C.D.'yi (24) ilk gün, E.E.'yi (20) ise ikinci gün yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 2 kişi önceki gün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.C.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.Ş. ve C.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A. ve C.Ş. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiler.

Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle ölen gence ateş eden ve tüfekle darp eden S.T.'nin firarda olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.