Yunan uzmanlar Atina’yı eleştiırdi:

Türkiye ve Yunanistan Ege'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmazlıklar yaşarken Yunanistan'ın, tüm adaların kıta sahanlığına sahip olduğu yönündeki tezi kimi zaman kendi iç kamuoyunda da inandırıcılığını yitiriyor. Bazı Yunan uzmanlar Uluslararası Mahkeme'ye gidilmesi durumunda Atina'nın Türkiye'nin yanı başındaki adalar için talep ettiği yüzde 100 yetki alanını almasının mümkün olmadığını kaydediyor.Yunan kamuoyu genel olarak hükümetin tavrını desteklese de uzmanlar ve siyasilerden, Atina'nın süreci idare biçimine tepkiler geliyor. İlk tepkilerden biri eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas'tan geldi. Kocyas, Yunanistan'ın, Mısır ile imzaladığı anlaşma ile birçok tavizde bulunduğunu; anlaşmanın Yunanistan'ın elini güçlendirmek yerine, Türkiye'nin tezlerini güçlendiren detaylar barındırdığını savundu. Hükümet ve muhafazakar, milliyetçi kesim Kocyas'ı bu açıklamalarından dolayı "Türkiye'nin eline koz vermekle" suçladı. Muhalefetteki partiler de anlaşmanın acele ile yapılmasının ve "kısmi" bir anlaşma olmasının Yunanistan açısından sakıncalarına işaret etti.Pandion Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Çatışma Analiz ve Çözümü Bölümü'nden Aleksis Iraklidis de, Atina'nın yıllardır iç kamuoyuna yansıttığı "Ege'nin bir Yunan gölü" olduğuna ilişkin algının doğru olamayacağını vurguladı. Yunanistan'ın ulusal hava sahasını 10 mile çıkarmak isteğinin de uluslararası hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Uluslararası Hukuk Profesörü ve Dışişleri Eski Bakan Yardımcısı Hristos Rozakis ise Yunanistan'ın, adaların yüzde 100 yetki alanına sahip olacağına dair görüşün karşılık bulamayabileceğini ve Meis'e muhtemelen çok kısıtlı bir yetki alanı verileceğini kaydetti.