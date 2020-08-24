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30 Ağustos’ta kutlama yasak değil

Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
30 Ağustos’ta kutlama yasak değil
30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine yönelik algı operasyonuna, İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili yasaklama kararının bulunmadığı belirtilen açıklamada, 19 Ağustos'ta valiliklere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelede kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği kaydedildi. Benzer uygulamaların bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları ile Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları için de yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda kamu görevlileri ve vatandaşların sosyal mesafe kurallarına aykırılık oluşturacak kalabalıklara neden olmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi. ANKARA
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30 Ağustos’ta kutlama yasak değil
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