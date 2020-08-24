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'da terör örgütü propagandası yapan sanığa hapis cezası

'da terör örgütü / propagandası yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan biri, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 13:44 ABONE OL
Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanığa hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar A.T. ve B.K. ile avukatları hazır bulundu. A.T. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini talep etti.

B.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak, sanıkların "terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılmaları yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, A.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanığın ise beraatine karar verdi.

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Adana'da terör örgütü PKK propagandası yapan sanığa hapis cezası
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