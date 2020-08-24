Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

merkezli operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonunda biri kadın 13 kişi yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:39 ABONE OL
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile narkotik köpeklerinin de yer aldığı operasyonda, köyde çeşitli alanlarda ekili 6 bin kök kenevir ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin Bartın, Muğla ve Zonguldak'ta belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda biri kadın 13 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ''organize suç örgütü kurmak'' ve ''uyuşturucu ticareti yapmak'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bartın merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA