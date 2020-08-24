Böyle afet görmedik

Doğu Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağış önceki akşam sele dönüştü. Giresun'da aşırı yağış ve sel nedeniyle Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde heyelan ve su baskınları meydana geldi.

Son dakika haberi | Giresun'da sel felaketi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sel bölgesinde önemli açıklamalar | Video

Sel ve heyelan özellikle Dereli ve Tirebolu ilçelerinde etkili oldu. Tirebolu- Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu jandarma aracı ve bir iş makinesi dereye yuvarlandı. Vatandaşlara yardım için bölgeye giden jandarma aracındaki 5 uzman çavuş ve iş makinesi operatörü Mehmet Akbulut (58) sel sularına kapılarak kayboldu. Arama çalışmalarında uzman çavuşlar Onur Kıran ve Erdem Çıtır'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Uzman çavuşlar Burak Tok, Erdem Çıtır, Sami Yılmaz ve Aykut Yarıyenli'yi arama çalışmaları ise sürüyor. Selde kaybolan vatandaşlardan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu'nun Espiye'nin Yeniköy köyünde, Yasemin Özdemir'in ise Tirebolu'nun Aşağıboynuyoğun köyünde ve ismi belirlenemeyen bir kişinin cesedine ulaşıldı. Sel ve heyelan nedeniyle il genelinde sel sularına kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. AFAD 157 kişinin kurtarıldığı açıklandı.



SİLÜETİ DEĞİŞTİ

Sel felaketini öğrenir öğrenmez gece yarısı Giresun'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede incelemelerde bulundu. Soylu "Buradaki hadiseyi ben de, milletvekillerimiz de belediye başkanlarımız da kimsenin bugüne kadar gördüğünü zannetmiyorum. Deprem de gördüm fakat bu başka bir şey. Allah kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın. Devletimiz bütün gücüyle yaraları saracaktır" diye konuştu.



13 MİLYONLUK DESTEK

Pakdemirli de "Ben de ilk defa böyle bir taşkın, doğal afet görüyorum. Gerçekten şehrin tamamen silüeti, seviyesi değişmiş durumda. Belki şu ana 2-3 metre toprağa basıyoruz. Maalesef ağustos ortalamasının 1.5 misli bir günde yağdı. Yani 135 milimetrenin üzerinde yağış aldık" dedi. Bakan Kurum ise "Vatandaşlarımızın zararlarını telafi edecek, yaraları saracağız. Belediyelere ilk etapta 2 milyon TL hibe sağlayacağız. 11 milyon liralık alt yapı hasarını karşılayacağız" diye konuştu. Kurum, Doğankent'te 4 yıkık, 200 az, Dereli'de 3 yıkık, 152 az ve Yağlıdere'de ise 10 yıkık, 9 hasar olmak üzere, toplam 17 yıkık ve 360 az hasarlı bina tespiti yapıldığını kaydetti.



ASKERİ HELİKOPTERLE ARAMA-KURTARMA

TÜRK Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter arama- kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'a geldi. Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizat ise A400M askeri uçak ile Ankara'dan orduya getirildi.



KARADENİZ'E ÇAMUR AKTI

Giresun'da etkili olan sağanak yağışın ardından başta Aksu Deresi olmak üzere derelerin getirdiği çamur ve rusubat Karadeniz'in rengini kahverengiye çevirdi. Karadeniz adeta çamurlu suya dönüştü.



BİR UMUT GÜZEL HABER BEKLİYORLAR

KAYBOLAN 3 jandarma görevlisinden Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Yılmaz'ın 3 yıl önce Gözde Yılmaz ile evlendiği öğrenildi. Tirebolu Jandarma Komutanlığı ilk görev yeri olan Yılmaz, Adana'da sağlık memuru olan eşinin geçtiğimiz yıl eş durumundan Tirebolu Devlet Hastanesi'ne tayini çıktı. Cenazesine ulaşılan ikinci Uzman Çavuş Erdem Çıtır (46), bir ay önce Tirebolu Jandarma Komutanlığı'nda göreve başlamıştı. Üç çocuk babası Çıtır'ın 1.5 yıl sonra emekli olacağı öğrenildi. Olayı duyunca Ordu'dan Tirebolu'ya gelen baba Mahmut Çıtır, "Ah yavrum, yaktın beni. Ben daha yaşayamam, kınalı kuzum" diye ağıtlar yaktı.



CANIMIZDAN BAŞKA BİRŞEY KURTARAMADIK

DERELİ ilçesi sakinleri meydana gelen selde yaşadıkları o korku dolu anları gözyaşları ile anlattılar. Yurdeşen Bayrak selde 2 derenin arasında kaldıklarını belirterek "Sabaha kadar bizi kurtarın diye bağırdık. Arabamız gitti. Eşimde arabanın içindeydi, zor kurtardık. Eşimin arkadaşı kayboldu. Mağazaya sığınmış su gelince pencereyi patlatarak onu da almış götürmüş. Dükkanın demirlerine sarılmış bir çocuk gördüm. Ama sonra o çocuğu göremedim" dedi. Mustafa Vıcıl ise "Bazı araçlar dereye döküldü. Dükkanlar su ve balçıkla doldu" derken, beyaz eşya dükkanında ailesiyle mahsur kalan Osman Kahraman, "Canımızdan başka hiçbir şeyi kurtaramadık" diye konuştu.



ŞEHİT ACISI ÇANAKKALE'YE DÜŞTÜ

ŞEHIT Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yaşayan annesi Filiz ve babası Müjdat Kıran acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu. Acılı ailenin Eceabat ilçesi Çamburnu Sitesi'ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk bayrağı ile donatıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEVLET OLARAK BU YIKIMI SÜRATLE AŞARIZ

BAŞKAN Recep Erdoğan konuşmasında Giresun ve Rize'deki sel felaketlerine değinerek, "Allah ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar nasip etsin. Devlet olarak buradaki bütün tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız. İçişleri Bakanımı, Pakdemirli bakanımı, Murat Kurum bakanımı süratli şekilde bölgeye gönderdik, milletvekillerimiz de orada. Bir an önce bu felaketi ortadan kaldırıp halkımızı yine o mutlu günlerine döndürelim. Bakanlarımız bana 'Biz bunu yaşamadık' diyor. O kadar ağır bir felaket" dedi.



İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, helikopterle Doğankent ilçesi ve bazı bölgelerde havadan inceleme yaptı. Bakanlar daha sonra birlikte Dereli ilçe merkezine döndü. Soylu, Pakdemirli ve Kurum, Dereli'nin bir mahallesinde mahsur kalan vatandaşlara, bir iş makinesinin kepçesi üzerinde ulaştı. Bakanlar, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.