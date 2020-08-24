Çamlıca Kulesi’nde sona doğru...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'ni eylül ayında hizmete açmayı planladıklarını bildirdi. Adil Karaismailoğlu, haziranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği ve en kısa sürede açılması talimatını verdiği kulede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Kulenin mekanik sistemlerinin montajının ve devreye alınma işlemlerinin, pano ve trafoların montajlarının, saha içi yol imalatlarının, yapısal peyzaj imalatlarının ve amfitiyatro imalatlarının tamamlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla projedeki yeşil alan kapasitesinin de artırıldığını belirtti. Projenin öneminin farkında olduklarını belirten Karaismailoğlu, "İnşallah kuleyi eylül ayı içinde hizmete açmayı planlıyoruz" diye konuştu. ANKARA