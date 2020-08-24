CHP fena çuvalladı! Özkoç özür dileyecek mi

Giresun'da yaşanan sel felaketini bile siyaset malzemesi yapan CHP, birkez daha fena çuvalladı.

CHP'li Engin Özkoç'tan gerçek dışı iddia | Video

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç bugün sosyal medya hesabından Giresun'ds yaşanan sel felaketinde eşini kaybeden bir kadının, "Geçmiş olsun, başın sağolsun diyen çıkmadı"dediğini iddia etti. Hatta " kepçe üzerinde poz verenler nerede?" diye de yorum yaptı.

Özkoç'un CHP'li trollerce retwet edilen bu tweetini yalanlayan bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Özkoç'un gündeme taşıdığı selzede kadın ile yakından ilgilendiği görülüyor. Bilindiği gibi Bakanlar Murat Kurum ve Süleyman Soylu, sel felaketi ardından Giresun Dereli'ye hareket ederek iş makinesinin kepçesinde sel bölgesinde incelemelerde bulunmuşlardı.

Bu arada Engin Özkoç'un gerçekdışı tweetine sosyal medyadan tepki yağdı.