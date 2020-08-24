Dünyada yılın en büyük ikinci doğal gaz keşfi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin, dünyada bu yıl yapılan en büyük ikinci keşif olduğu bildirildi. Karadeniz'de 2004 yılında da doğal gaz keşfedilmişti. Batı Karadeniz projesi; Akçakoca, Akkaya, Ayazlı ve Doğu Ayazlı sahalarından oluşuyor. 1.22 milyar metreküp üretilebilir doğal gazın bulunduğu sahadaki 17 kuyu ile 1.18 milyar metreküp doğal gaz üretildiği öğrenildi. Başkan Erdoğan, 21 Ağustos'ta yaptığı tarihi açıklamada, Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullanmıştı. Sakarya doğal gaz sahasındaki keşfin, 2020'de bütün dünyada şu ana kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu ifade edildi. 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğal gaz rezervinin, 1.9 milyar varil petrol eşdeğerine karşılık geldiği bildirildi. Bu arada son 5 yılda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 46 artarak 53 bin varil/gün petrol eşdeğeri seviyesine yükseldiği öğrenildi.