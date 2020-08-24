Düzce’de koronavirüs karantinasına uymayan kişilere 179 bin 550 lira ceza

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında ev karantinasına uymadıkları gerekçesiyle 57 kişiye 179 bin 550 lira para cezası uygulandı.

HER GÜN DENETİM YAPILIYOR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kurulan İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri tarafından izolasyona alınan vatandaşların her gün denetlendiği belirtildi.

57 KİŞİYE 179 BİN 550 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Denetimlerde ev izolasyonu ve karantinaya uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, kentte Kovid-19 pandemisi nedeniyle ev izolasyonu ve karantinaya uymayan 57 kişiye toplam 179 bin 550 lira para cezası verildiği kaydedildi.

KURALLARA UYMA ÇAĞRISI

Açıklamada, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.