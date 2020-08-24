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'tan ses getiren sözler: , Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya

’nin bütün sınır bölgelerinde ve mevcut coğrafyada masaya yumruğunu vurması ardından ve Batı güçleri panikledi. Türklerin yüzyıllarca haçlılar süregelen mücadelesi özelinde de amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye’nin NAVTEX ilanına karşılık Yunanistan’dan misilleme geldi. Bu atağa sessiz kalmayan Türkiye ise ’nın güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 23:07 Son Güncelleme: 24.8.2020 23:11 ABONE OL
Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan ses getiren sözler: Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya

Türklerin yüzyıllarca yıldır haçlılar süregelen mücadelesi Doğu Akdeniz özelinde de amansız bir şekilde sürüyor. Türkiye'nin NAVTEX ilanına karşılık Yunanistan'dan misilleme geldi. Bu atağa sessiz kalmayan Türkiye ise Girit Adası'nın güneyinde tatbikat yapacağını duyurdu.

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Tüm bu gelişmeler üzerine Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Fransa başta olmak üzere silah almaya başladığına değinen Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin savunmada güçlü olması gerektiğinin altını çizdi. Karakuş, "Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya" uyarısında bulundu. Öte taraftan da Karakuş, Karadeniz'de bulunan doğalgazın ise mutluluk verici olduğunu belirtti ve sevinemeyenleri eleştirdi.

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Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş'tan ses getiren sözler: Türkiye, Haçlı kuvvetleri ile karşı karşıya
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