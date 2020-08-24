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Son dakika: şüphelisi sunucu Erkan Akkuş hakkında flaş gelişme

Son dakika haberine göre; Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında İzmit'te yakalanan eski Bugün TV sunucusu Erkan Akkuş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 10:37 Son Güncelleme: 24.8.2020 10:55 ABONE OL
Son dakika: FETÖ şüphelisi sunucu Erkan Akkuş hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan Erkan Akkuş'u önceki gün İzmit'te saklandığı evde gözaltına almıştı.



Şüpheli, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi. Eski Bugün TV sunucusu olan Erkan Akkuş, emniyetteki sorgusunun ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ şüphelisi sunucu Erkan Akkuş hakkında flaş gelişme
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