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'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye ceza

'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 24.8.2020 09:52 ABONE OL
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye ve denetlenen 404 iş yerinden birine idari işlem uygulandı.

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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye ceza
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