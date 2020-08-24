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için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

'li resmi internet sitesi üzerinden sözde ile ilgili bir anket yayınladı. Soruları ve cevap şıklarıyla katılımcıların algısını yönetmeye yönelik anket, okuyanları şaşırttı. Kanal üzerinden algı yapan İBB'nin amacının kamuoyunu yanıltarak anket üzerinden kamuoyunu Kanal İstanbul üzerinde olumsuz düşünceye yönlendirmek olduğu değerlendiriliyor.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 24.8.2020 16:43 ABONE OL
Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

'li resmi internet sitesi üzerinden sözde ile ilgili bir anket yayınladı. Soruları ve cevap şıklarıyla katılımcıların algısını yönetmeye yönelik anket, okuyanları şaşırttı. Kanal üzerinden algı yapan İBB'nin amacının kamuoyunu yanıltarak anket üzerinden kamuoyunu Kanal İstanbul üzerinde olumsuz düşünceye yönlendirmek olduğu değerlendiriliyor.

Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

'li Büyükşehir Belediyesi (), projesiyle ilgili algı dolu 6 soruluk bir anketi resmi internet sitesi üzerinden oylamaya açtı. Anketi okuyanlar hayrete düştü. Çünkü neredeyse tüm sorular katılımcılar üzerinde Kanal İstanbul ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya yönelikti.

Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

Sorularla İstanbullular'ı etkilemeye ve Kanal İstanbul üzerinden algı yaparak kamuoyu ile baskıyı amaçlayan CHP'li İBB'nin cevapları tamamen negatif düşünce üzerine...

Sorulara projesini destekler nitelikte tek şık koyan , diğer tüm şıklarda Kanal Projesi'ni kötülüyor

Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

İşte algı dolu ankette bulunan sorular:

1- Projesinin 'a faydalı olacağını düşünüyor musunuz?

2- Kanal İstanbul Projesinin İstanbul'a ne gibi olumsuz etkileri olacağını düşünüyorsunuz?

3- Sizce Kanal İstanbul'un yapılması, İstanbul'un acilen çözülmesi gereken sorunlarından biri midir?

Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

4- projesine harcanacak olan 100 milyar lira ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

5- Sizce Kanal 'a kimin ihtiyacı var?

6- Kanal İstanbul Projesinin yapılmasını destekliyor musunuz?

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Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...
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