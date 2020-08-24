Kanal İstanbul için skandal anket; Öyle bir algı operasyonu yaptı ki...

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesiyle ilgili algı dolu 6 soruluk bir anketi resmi internet sitesi üzerinden oylamaya açtı. Anketi okuyanlar hayrete düştü. Çünkü neredeyse tüm sorular katılımcılar üzerinde Kanal İstanbul ile ilgili olumsuz bir algı oluşturmaya yönelikti.