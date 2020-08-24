PKK’lı mahkumlara para gönderenler örgüt üyesi çıktı

TEKIRDAĞ İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemede PKK terör örgütü üyeliğinden 6 mahkûma her ay düzenli olarak aynı kişiler tarafından PTT aracılığıyla para gönderildiği tespit edildi. Cezaevi yetkililerince yapılan araştırmada para gönderen Abdülhamit B., ve Yasin Y.'nin para gönderdikleri mahkumlarla aralarında akrabalık bağının bulunmadığı belirlendi. Cezaevinde bulunan mahkûmlara para gönderen şüphelilerin sözde örgüt yöneticisi Abdullah Öcalan'a uygulanan tecridin kaldırılması ve cezaevi koşullarını protesto maksadıyla örgüt tarafından belirlenen tarihlerde açlık grevine giren kişiler olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şüphelilerin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde PKK terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında yargılandığı, yargılamanın halen devam ettiği kaydedildi. Şüpheliler hakkında cezaevi yönetiminin ihbarı üzerine "örgüte bilerek, isteyerek finansman sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.