SON DAKİKA! 24 Ağustos Türkiye’de corona virüs vaka ve ölüsü sayısı kaç oldu? 24 Ağustos 2020 Pazartesi Sağlık Bakanlığı Türkiye corona virüs tablosu...

Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının başlangıcından beri, sosyal medya hesabından günlük vaka tablosunu paylaşıyor. Bu noktada 24 Ağustos Pazartesi vaka sayısı da merak konusu oluyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Ağustos 2020 Pazartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 24 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…
23 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük değerlendirmeleri
Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak.
22 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."
Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla. Kurallara uyulmaması; hastalığa yakalanma, hastalığı bulaştırma, birinin ağır hastalığına yol açma, sağlık hizmetlerinde yoğunluğa neden olma sebebi. Tedbir alalım. Yenilen virüs olacak.
21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
"Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak."
20 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI
Son 1 haftadaki ortalaması 1.245 olan yeni vaka sayımız, 1.400'ü geçti. Buna karşı, 3 Ağustos'ta 41 bin olan günlük test sayımız, 92 binin üzerinde. Filyasyon ekibi sayımız 9.344'a ulaştı. Temaslılara ulaşma oranımız %98,9. Hep birlikte vakaları düşürelim.