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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den flaş karar! Görevi bırakıyor

haberi: Başkanı Trump'ın başdanışmanı 'den flaş karar! Görevi bırakıyor

Başkanı 'ın başdanışmanı görevi bırakacağını duyurdu. ABD’den gelen haberine göre; Başkan Trump’ın 2016’dan bu yana yakın çalışma ekibinde yer alan Conway, bu ay sonu görevden ayrılacağını açıklarken sebep olarak ise ailesine daha çok vakit ayırmak için bu kararı aldığını ifade etti...

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den flaş karar! Görevi bırakıyor

'den gelen habere göre ABD Başkanı 'ın başdanışmanı görevi bırakıyor. Conway, ailevi sebeplerden dolayı ay sonunda Beyaz Saray'daki görevini bırakacağını açıkladı.

TRUMP'IN YAKIN ÇALIŞMA EKİBİNDENDİ

Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den flaş karar! Görevi bırakıyor

"ŞİMDİ DAHA FAZLA ANNELİK ZAMANI"

Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı." ifadesini kullandı.

4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkati çekti.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den flaş karar! Görevi bırakıyor

TRUMP'IN BU ZAMANA KADARKİ EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARINDANDI

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, Başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.

Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den flaş karar! Görevi bırakıyor

Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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Son dakika haberi: ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway'den flaş karar! Görevi bırakıyor
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