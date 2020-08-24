Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı Beştepe'de başladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili izlenecek yol haritası konuşulacak. Öte yandan corona virüs salgını da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor.

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Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor. Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Almanya'nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor





GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.