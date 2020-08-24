‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!

Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi. Aynı basın toplantısında konuşan FDA Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.