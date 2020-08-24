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‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!

ABD Başkanı , Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin () yeni tip corona virüse (covid-19) karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi. Aynı basın toplantısında konuşan FDA Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.

Giriş Tarihi: 24.8.2020 07:57 Son Güncelleme: 24.8.2020 08:01 ABONE OL
‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi. Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı. Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.

‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!

Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi. Aynı basın toplantısında konuşan Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.

‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!

Öte yandan eski yetkilisi Scott Gottlieb, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda plazma tedavisinin bazı yerlerde zaten uygulandığını, ancak bugünkü kararla tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını ifade etti.

‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!

Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılacak. Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

ABD'de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.

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‘Tarihi başarı’ sözleriyle duyurmuştu! Trump acil onay verdi!
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