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Terör örgütünün istihbaratçıları 7 saatlik takiple vuruldu

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 24.8.2020 ABONE OL
Terör örgütünün istihbaratçıları 7 saatlik takiple vuruldu
SABAH, Kuzey Irak'ın Duhok kenti Amediye ilçesine bağlı Bamerni kasabasında iki teröristin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarına ulaştı. MİT'in bölgede yaptığı teknik takip ve yerel kaynaklardan aldığı anlık istihbaratla 26 Temmuz'da saat 09.33'de PKK'nın gizli istihbarat yapılanmasında yer alan Dilovan Şahin Ömer (29) ve Ebdullah Ehmed (42) adlı Iraklı iki teröristin izine rastlandı. Teröristlerin gıda, tıbbi malzeme ve giyim malzemeleri yükledikleri iki ayrı araçla Kandil'deki PKK'lılara götürmek üzere yola çıktıkları belirlendi. İHA'dan alınan görüntüler ile saat 15.45'te Duhok'un Amediye ilçesi kırsalında oldukları tespit edildi. Diyarbakır'dan havalanan Atmaca filosuna bağlı iki F-16 savaş uçağı saat 16.30'da teröristlerin bulunduğu iki aracı Bamerni kasabası kırsalında etkisiz hale getirdi.
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Terör örgütünün istihbaratçıları 7 saatlik takiple vuruldu
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