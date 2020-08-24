Türkiye Spor Yazar Derneği’ne şok

Haliç Üniversitesi ile Türkiye Spor Yazar Derneği arasında geçtiğimiz yıllarda bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında derneğe ait spor tesisleri üniversitenin kullanımına tahsis edilecek ve spor yapması sağlanacaktı.

İddiaya göre Spor Meslek Yüksekokulundan bir grup öğrenci spor salonuna eğitim almak için gitti.

DERNEĞİ ŞİKÂYET ETTİLER



Öğrenciler spor salonuna geldiğinde tesisin kapılarının kilitli olduğunu görüp içeri giremediler. Bunun üzerine Haliç Üniversitesi durumu savcılığa ihbar etti. Savcılık olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tesisin kullanım bedelinin ödenmediği gerekçesiyle kapalı olduğunu tespit etti.

"KİRAYI ÖDEMEDİLER, KAPATTIK"



Soruşturma kapsamında ifadesi alınan tesis müdürü ise eğitimi engellemediklerini Haliç Üniversitesi'nin mahkeme kararıyla tesis kullanmasının mümkün olmadığını çünkü kira bedelini ödemediklerini ileri sürdü.

5 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık taraflar arasındaki imzalanan protokolü incelediğinde spor tesisinde bulunan bazı etkinlik alanlarının protokolde belirtilmediği gerekçesiyle usulsüz şekilde kapatıldığını ileri sürüp dernek müdürü ve yetkilisine 'Öğrencilerin Toplu Olarak Oturduğu Bina ve Eklentilerine Girmesine Engel Olma' suçu kapsamında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.