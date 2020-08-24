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Zulalı araç yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçesine bağlı ’nde bulunan bir araç içerisinde uyuşturu madde zulalandığı şeklinde bilgi elde edildi. Ele geçirilen araçta gizli bölmelere 12 kilo 800 gram eroin zullandığı belirlendi. 1 şüpheli yakalanırken firar eden 2 şüpheli aranıyor.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 24.8.2020 20:46 Son Güncelleme: 24.8.2020 21:02 ABONE OL
Zulalı araç yakalandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbari çalışmalarda;
Yüksekova ilçesine bağlı Karlı Köyünde bulunan bir araç içerisinde uyuşturu madde zulalandığı şeklinde bilgi elde edildi.

Bu bilgi üzerine bahse konu araç köy içerisinde tespit edildi ve araç içerisinde yapılan aramada araç kapılarının iç boşluklarına zulalanmış vaziyette;13 ayrı şeffaf poşet içerisinde 6 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, 12 ayrı poşete preslenmiş vaziyette 6 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konuldu.

Konu ile ilgili 1 şüpheli yakalanırken firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.

Zulalı araç yakalandı, 12 kilo 800 gram uyuşturucu çıktı | Video

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Zulalı araç yakalandı
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