AK Parti sözcüsü Çelik'ten Adana açıklaması: Cumhurbaşkanımız talimat verdi yaralar sarılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Adana'nın Kozan ilçesinde yaşanan kontrol altına alınması hayli zaman alan orman yangınına ilişkin bir açıklama yaptı. Çelik endişeye gerek olmadığını ve eskiye dönüşün hızla gerçekleştirileceğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMAT VERDİ, YARALAR SARILACAK"

Sözcü Çelik açıklamasında "Devletimiz buradadır, Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır. Kozan'ımızın, Adana'mızın bu yaraları süratle sarılacaktır" dedi.

Çelik açıklamasına şöyle devam etti;

"(Adana'daki yangından zarar görenler için 1 milyon lira kaynak aktarılması) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gönderdiği yardım, yarın sabahtan itibaren vatandaşlarımıza takdim edilecektir. Sayın Valimiz o konuyla ilgili bir çalışma yapıyor.

SABOTAJ MI?

Arkadaşlarımız, kundaklama, sabotaj meselesini hassasiyetle inceliyor. Vardıkları bazı sonuçlar da var ama şimdi onları açıklamak doğru olmaz, çalışmalarını tamamlasınlar. Oradaki vatandaşlarımız bundan çok bahsettiler, 'geçmiş yıllarda da benzer yangınlar oldu' dediler. Kundaklama söylentileri kulağımıza geldi. Hiç kimse merak etmesin jandarma, emniyetimiz kapsamlı soruşturmaları yürütür, dolayısıyla herhangi bir sonuç ortaya çıktığında hem kamuoyu bilgilendirilir hem de gereği yapılır."

Son dakika: Adana'daki yangın kontrol altına alındı

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