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, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 21:37 ABONE OL
Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, akşam saatlerinde geldikleri Dereli ilçesinde devam eden temizlik çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçe esnafıyla görüşen Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, sel ve heyelandan etkilenen vatandaşların sorunları ile taleplerini dinledi.

Bakanlar, ilçede vatandaşlara sıcak yemek ve su dağıtan bazı kurumların çadırlarını da ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- İlçenin bir bölümüne elektrik verildi

Öte yandan sel sonrası elektrik kesilen ilçeye jeneratör desteğiyle elektrik verildi.

İlçenin bir kısmının kullanmaya başladığı elektrikle ilgili cami hoparlöründen tasarruflu kullanılması yönünde anons yapıldı.

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Bakanlar Soylu, Kurum ve Dönmez, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
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