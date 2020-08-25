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'da düzenlenen düğünde uyarıları dikkate alınmadı

Geçtiğimiz günlerde 'da üç ayrı düğün yapıldı ve bu düğünlerde 42 kişi teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Tüm uyarılara rağmen dün düzenlenen sokak düğününde de hiçbir kurala uyulmadığı görüldü. Gelin ve damatla birlikte düğüne katılan vatandaşların da pistlerde çiftetelli oynaması cep telefonu kameralarına yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 10:34 ABONE OL
Bursa'da düzenlenen düğünde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her gün yaptığı uyarılar, Sağlık Müdürlüğü'nün 3 düğünde 42 kişinin korona virüse yakalandığını açıklamasına rağmen düğünlerde ne maske ne de mesafe kurallarına uyuluyor.

'YOK ARTIK' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Dün akşam 2 sokak düğününden sosyal medyaya yansıyan görüntüler "yok artık" dedirtti. Bursa'da üç ayrı düğüne katılan 42 kişinin korona virüsü testinin pozitif çıkmasına rağmen, maskesiz ve sosyal mesafesiz düğünler yapılmaya devam ediyor.

HİÇBİR KURALA UYULMADI


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarına rağmen özellikle sokak düğünlerinde sosyal mesafe hiçe sayılıyor, maskeler takılmıyor. Bursa Hacivat ve Kızyakup mahallelerinde gerçekleştirilen düğünlerde kurallara uyulmadı.

CEP TELEFONLARINA YANSIDI


Gelin ve damatla birlikte düğüne katılan vatandaşların da pistlerde çiftetelli oynaması cep telefonu kameralarına yansıdı. Gelin ve damadın yakınları için hazırlanan alandaki sandalyelerin içiçe olması da uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi.

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Bursa'da düzenlenen düğünde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
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