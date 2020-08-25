Çakarlı araçla dehşet saçan zanlı tutuklandı

İstanbul'datrafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Muhammed Enes Uysal (20) tutuklandı.Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalanmış ve bugün adliyeye sevk edilmişti.Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne getirilen şüpheli Uysal, savcılıkta ifade vermesinin ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Gaziosmanpaşa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Muhammed Enes Uysal'ın tutuklanmasına karar verdi. Uysal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uysal'a ayrıca minibüsteki çakardan dolayı 5 bin lira da ceza kesildiği öğrenildi.Muhammed Enes Uysal'ın polisteki ifadesinde "Yol vermeyince tartışmaya başladık. Telefonla görüntümü kaydetmeye başladı. Daha sonra telefonu kapatıp bana saldırmaya başladı. Ardından bıçak çekti. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Boğuşma sırasında bir yerleri kesildi. Ben bıçaklamadım" dediği öğrenildi.