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Emine Erdoğan'dan 'Ahlat Ruhu' paylaşımı

Cumhurbaşkanı 'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla 'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 20:35 ABONE OL
Emine Erdoğan'dan 'Ahlat Ruhu' paylaşımı

Emine Erdoğan, "Ahlat Ruhu" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu'nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu'nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nı ziyaretlerine ilişkin fotoğraflarını da paylaştı.

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Emine Erdoğan'dan 'Ahlat Ruhu' paylaşımı
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