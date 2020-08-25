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'da "Sağlık için hepimiz için" denetimleri

, kentte gerçekleştirilen "Sağlık için hepimiz için" denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 23:16 Son Güncelleme: 25.8.2020 23:30 ABONE OL
İstanbul'da Sağlık için hepimiz için denetimleri

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte gerçekleştirilen "Sağlık için hepimiz için" denetimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından paylaştığı iletide, İstanbul'da 21-22 ve 23 Ağustos'ta yapılan denetimlere ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, "Sağlık için hepimiz için denetimleri kapsamında sahil bantları, park, piknik alanları ve mesire yerlerinde 1206 denetim yapıldı. 82 idari işlem uygulandı. Nikah ve düğün yerlerinde 1409 denetim yapıldı. 8 işlem idari işlem uygulandı." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da "Sağlık için hepimiz için" denetimleri
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