Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

"HANIM BENDEN AĞIRMIŞ BENİ YAKACAK" DEMİŞ

Soluğu yetmediği için konuşamıyordu. Hemşire de bana 'Sen kendine bak teyze' dedi. O da beni hemşireye sorarmış. Hemşire de 'Amca sorup durma. Hanımın senden ağır' dermiş. Arkadaşlarına, soranlara 'Benim hanım çok hastaymış, (vefat ederse) beni yakacak' demiş. Ben iyi oldum, o olamadı" dedi.