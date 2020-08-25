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Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

'ın Kızılören ilçesinde koronavirüs tespit edilen Safiye Akbayrak (64), hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşurken, kendisi gibi virüse yakalanan eşi Ömer Akbayrak (63) ise kurtarılamadı. Eşinin ölmeden önce kendisi için söyledikleri ve hisleri ise görenlerin duygulandırdı...

DHA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 09:22 Son Güncelleme: 25.8.2020 09:24 ABONE OL
Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

Koronavirüsten eşini kaybeden Akbayrak, "Soğuk aldık, sandık. Beyim gitti, ilaç getirdi sonra bizi hastaneye 10- 15 gün aldılar. Ben ondan 1- 2 gün önce geldim. Geldikten sonra bana eşimi kaybettiklerini söylediler" dedi.

TEŞHİSTEN SONRA KABUS BAŞLADI

Kızılören ilçesinde yaşayan, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Ömer ve Safiye Akbayrak çiftine yaklaşık 5 ay önce Sandıklı Devlet Hastanesi'nde Covid-19 teşhisi koyuldu. Yakınlarının cenazesi sırasında koronavirüs bulaştığı tahmin edilen Akbayrak çifti, hastanede tedaviye alındı.

Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

Yaklaşık 14 gün tedavi gören Akbayrak çiftinden Safiye Akbayrak, test sonucunun negatif çıkmasıyla taburcu edildi.

DAHA ÖNCE AMELİYAT GEÇİRMİŞ

Daha önceden rahatsız olduğu için akciğerinden ameliyat geçiren Ömer Akbayrak ise eşi taburcu edildikten 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

Hastalığı yenerek, sağlığına kavuşan Safiye Akbayrak, eşini kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor.

'BEN İYİ OLDUM, O OLAMADI'

Safiye Akbayrak, "Soğuk aldık, sandık. Beyim gitti, ilaç getirdi. 3- 4 gün evde yattık. Beyim sağlık ocağına gitti. Sağlık ocağına gidince polisler önden, ambulans arkadan geldi. Ben ondan daha ağır hastaydım. Bize 'Elbiselerinizi hazırlayın' dediler. 'Ben gitmeyeceğim' dedim.

Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

"TEYZE SEN DAHA AĞIRSIN" DEMİŞLERDİ

Buranın doktoru bana 'Teyze sen amcadan daha ağır hastasın git' dedi sonra bizi hastaneye 10- 15 gün aldılar. Ben ondan 1 ya da 2 gün önce geldim. Geldikten sonra bana bir telefon, 'Teyze eşini kaybettik, başın sağ olsun' dediler" diye konuştu.

Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

EN SON HASTANE KORİDORUNDA KARŞILAŞTIK! ONA SORDUM...

Eşini kaybetmeden önce en son yoğun bakıma götürülürken, hastanede karşılaştıklarını anlatan Safiye Akbayrak, "O yoğun bakıma gidiyormuş 'Kötü mü oldun' diye sordum. 'Bilmiyorum' dedi.

Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...

"HANIM BENDEN AĞIRMIŞ BENİ YAKACAK" DEMİŞ

Soluğu yetmediği için konuşamıyordu. Hemşire de bana 'Sen kendine bak teyze' dedi. O da beni hemşireye sorarmış. Hemşire de 'Amca sorup durma. Hanımın senden ağır' dermiş. Arkadaşlarına, soranlara 'Benim hanım çok hastaymış, (vefat ederse) beni yakacak' demiş. Ben iyi oldum, o olamadı" dedi.

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Koronavirüsü oldular; İyileşti, eşinin haberi taburcu olduğu gün geldi...
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