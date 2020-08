MHP lideri Devlet Bahçeli: Göz kamaştırıcı bir kazanım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz müjdesini yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. Bahçeli'nin açıklasından satırbaşları şöyle:21 Ağustos 2020 Cuma günü Türk milletini sevince boğan tarihi bir gelişme bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından paylaşılmıştır. Fatih Sondaj Gemimiz, Karadeniz Ereğli'sinin yaklaşık 175 km kuzeybatısında yer alan Tuna-1 Bölgesi'nde 320 milyar metreküplük doğalgaz yatağı bulmuştur. Türkiye'nin enerji konusundaki makûs ve menfi talihini yenecek keşif gerçekten de ülkemiz adına göz kamaştırıcı bir kazanımdır.Bilhassa doğalgazda ithalata bağımlılık oranımızın yüksekliği bilinen bir gerçektir. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72 düzeyinde olması elimizi zayıflatırken bütçe dengesini ve ödemeler bilançosunu olumsuz şekilde etkilemektedir. Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır.Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, zenginleşmesi; ekonomik risklerin azalarak refahın istikrarlı artışı ve nihayetinde adaletli dağıtımı vicdan sahibi her insanımızı memnun ve mutlu edecektir. İlave olarak kronik sorunların çözümünde değerli ve önemli bir katkı sunacaktır. Enerjide yeni rezervlerin ve zengin yatakların bulunması hem kasamızı dolduracak hem de kesemizin bereketini artırarak başkalarına duyulan ihtiyacı azaltacaktır.Geldiğimiz bu aşamada, sondaj gemilerimiz egemenlik haklarımızdan mülhem Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan doğal kaynakları her türlü zorluğa direnerek, dış baskıları bertaraf ederek arayış halindedir. Çıkarılmayı bekleyen daha pek çok rezerv olduğu bilinmektedir. Doğal gaz ve petrole ödediğimiz milli servetten yapılacak yüksek meblağlı tasarruflar kuşkusuz ülke ekonomisiyle birlikte vatandaşlarımıza da rahat bir nefes aldıracaktır.MHP Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, sevincine ve acısına her zaman ortak olmuştur. Bu kapsamda Karadeniz'in Tuna-1 Bölgesi'nde çıkarılan gazdan büyük bir bahtiyarlık duyuyor, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızı, sondaj gemilerimizde vatan sevgisiyle gece gündüz çalışan bütün kardeşlerimizi gönülden kutluyor, şükranlarımı sunuyorum. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır. Bu anahtarın doğru, yerinde, isabetli ve tesirli kullanımı sürdürülebilir büyüme ve yükselme ümitlerini canlı tutacak, istikbalimizi güvenceye alacaktır.BAHÇELi açıklamasında doğalgaz keşfinden rahatsız olanların bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin diriliş azminden ürken, parlak ufuklara ulaşma amacından rahatsız olan köksüzler lobisi bu defa da nice emekle bulunan doğalgaz yatağını karalamaya, küçük göstermeye, değersizleştirmeye kalkışmışlardır. Doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir. Milli kazanımlara üzülüp kayıplara sevinen güruhun Türkiye sevgileri buharlaşmış, tutsaklık ruhlarına işlemiştir. Her yapılanda kusur arayan, Türkiye'nin ayak bağlarından kurtuluşundan devamlı huzursuz olan menhus ve menfur çevreler milletimize husumet besleyen karanlık odaklardır. 2019'da ödediğimiz 41,6 milyar dolarlık enerji faturasının önümüzdeki yıllarda inişe geçecek olması bazılarının uykularını kaçırmıştır. Üstelik doğalgazda kendi kendimize yetme hedefinden dolayı kâbus görmeye başlamışlardır. Gazın doğalını beğenmeyenler, Türkiye düşmanlarının suni ve süfli gazıyla iftira ve isnat yarışına giren ayıplı ve utanmaz yüzlerdir" dedi.