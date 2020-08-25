Parkta dehşet saçmıştı; O şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "Kasten Öldürme" konusu ile ilgili Maltepe ilçesinde yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

GÖREVLİLER ADRESE ULAŞTI

Edinilen bilgiye göre, 23 Ağustos günü saat 22.17 sıralarında Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'ndeki bir park içerisinde silahla yaralama konusu olduğu bilgisinin edinilmesi üzerine görevlilerce adrese geçildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Fırat K. isimli şahsın Yusuf K. isimli şahıs tarafından pompalı tüfekle yaralandığı, Yusuf K.'nın olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Olayda kullanılan silah ve 2 adet boş kovan ele geçirildi. Yaralı şahsın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli Yusuf K. aynı gün yakalanarak gözaltına alındığı, bahse konu olayın şahıslar arasında çıkan tartışma nedeniyle meydana geldiği anlaşıldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konu ile ilgili yakalanan şahıs dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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