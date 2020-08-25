Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Şanlıurfa'da corona tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

'da corona tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan işletme sahipleri ile vatandaşlara 94 bin 810 lira ceza uygulandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 12:11 Son Güncelleme: 25.8.2020 12:13 ABONE OL
Şanlıurfa'da corona tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimler sürdürülüyor. Bu kapsamda kentte 457 ekibin katılımıyla dün gerçekleştirilen uygulamada, 3 bin 374 iş yeri denetlendi.

Ekiplerce, pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanların adresleri de kontrol edildi.

46 ŞAHIS İLE 133 İŞ YERİ

Yapılan çalışmalarda, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 156 kişiye para cezası kesen ekipler, karantina tedbirlerini ve izolasyon kurallarını ihlal eden 46 şahıs ile 133 iş yerine de ceza yazdı.

Ekipler, bu kapsamda işletme sahipleri ile vatandaşlara toplam 94 bin 810 lira ceza uyguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da corona tedbirlerine uymayanlara ceza kesildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA