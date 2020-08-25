SON DAKİKA: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölüsü sayısı kaç oldu? 24 Ağustos Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs vaka sayısı tablosu ve son durum

Corona virüs salgını tüm dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının başlangıcından beri, sosyal medya hesabından günlük vaka tablosunu paylaşıyor. Bu noktada 24 Ağustos Pazartesi vaka sayısı da merak konusu oluyor. Peki, Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 24 Ağustos 2020 Pazartesi Türkiye corona virüsü son durum tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması bekleniyor. Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleriyle birlikte 24 Ağustos Türkiye günlük vaka ve ölüm sayıları ile günlük tablo paylaşıldığı anda burada olacak…