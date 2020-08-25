Son dakika... Bakan Kurum'dan açıklama! Hasarlı binalar yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'nda yaşanan afet bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz."

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