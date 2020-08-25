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Son dakika... Bakan Kurum'dan açıklama! Hasarlı binalar yıkılıyor

'daki sel felaketiyle ile ilgili son dakika gelişmesi... Giresun'da şiddetli yağmur sonrası oluşan sel felaketi ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı , Giresun'daki sel nedeniyle yıkılan veya hasar gören binalar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz."

AA
Giriş Tarihi: 25.8.2020 15:56 Son Güncelleme: 25.8.2020 16:04 ABONE OL
Son dakika... Bakan Kurum'dan açıklama! Hasarlı binalar yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Giresun'nda yaşanan afet bölgesinden önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Giresun'daki sel) Dere güzergahı üzerindeki yapılardan bugün vatandaşlarımız taşınma sürecini başlattılar, taşınmaların bitmesine müteakip de oradaki yıkımları gerçekleştireceğiz."

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Son dakika... Bakan Kurum'dan açıklama! Hasarlı binalar yıkılıyor
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