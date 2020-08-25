Son dakika: MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.