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Son dakika: duyurdu! 2 'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

, düzenlenen hava harekatında 2 'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. 'nin twitter hesabından yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 19:31 Son Güncelleme: 25.8.2020 19:34 ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı. MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada: "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi
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