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SON DAKİKA! Prof. Dr. 'ndan sağlık durumuyla ilgili okurlarına mesaj

Prof. Dr. 'nun sağlık durumuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Daha önce sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede tedavisinin devam ettiğini ve sevenlerinden özel dua istediğini belirten Sabah Gazetesi yazarı Prof. Dr. Hatipoğlu, sağlık durumu hakkında sabah.com.tr’ye kısa bir açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 25.8.2020 15:13 Son Güncelleme: 25.8.2020 15:43 ABONE OL
SON DAKİKA! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan sağlık durumuyla ilgili okurlarına mesaj

Dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dostlar. Rahatsızım . Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam" ifadelerini kullanan Sabah Gazetesi yazarı Prof. Nihat Hatipoğlu, sağlık durumu ile ilgili sabah.com.tr'ye kısa bir açıklamada bulundu.

SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Covid 19 testinin negatif çıktığını belirten Nihat Hatipoğlu, tedavisinin bir süre evden devam edeceğini dile getirdi. Hatipoğlu, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti.

KOVİD-19 TANISIYLA TEDAVİ GÖRÜYORUM

Prof. Nihat Hatipoğlu sabah.com.tr'ye şu açıklamada bulundu: 'Akciğer rahatsızlığım nedeniyle tedavim bir süre evden devam edecek. Sağlık durumum iyiye gidiyor. Sevenlerimin, dostlarımdan, izleyicilerimden dua bekliyorum. Bu önemli günlerde tedbirleri elden bırakmayalım.'

Ayrıca bir de tweet atan Hatipoğlu Kovid tanısını buradan duyurdu. İşte o tweet;

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SON DAKİKA! Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan sağlık durumuyla ilgili okurlarına mesaj
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