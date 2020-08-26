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'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

'nın Kozan ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:32 ABONE OL
Adana'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı Kuyubeyli Mahallesi'ndeki 23 Ağustos'ta başlayan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Adana ve çevre illerden gelen çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için özverili çalışmalarını sürdürüyor.

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Bu arada ekiplerin farklı noktalarda sürdürdükleri çalışmalar drone ile görüntülendi.

Kozan ilçesinde geçen pazar günü ormanlık alanda yangın çıkması üzerine bölgedeki 8 köy boşaltılmış, çok sayıda araç ve personelin çalışması sonucu yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Bölgede çıkan yangınla ilgili jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına almıştı.

Adana'daki yangın kontrol altına alındı

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Adana'daki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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