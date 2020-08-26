Alkol alıp zorla piknik yapmak isteyenler jandarmaya saldırdı! 4 şüpheli hakkında 10 yıla hapis isteniyor

İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında piknik alanlarında devriye gezen jandarma güçlerine alkol alıp zorla piknik yapmak isteyen bir grup saldırdı. Olay İstanbul Eyüp'te meydana geldi. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında piknik alanlarını kontrol eden jandarma ekipleri ormanlık alanda bulunan göl kenarında kalabalık bir erkek grubunun alkol ve uyuşturucu alarak piknik yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri virüs tedbirleri kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirttiği kişiler ellerinde kullanıma hazır bulunan uyuşturucu maddeyi gölün içerisine attığını belirledi.

AĞIR HAKARET EDİP SALDIRDILAR



Jandarma 9 kişilik gruptan kimliklerini isteyince grup içerisinde bulunanlar kimliklerini vermek istemeyerek piknik yapıp alkol almaya devam etti. Piknikçilerin zorluk çıkarması üzerine destek ekip çağıran jandarmalar ikna ettikleri vatandaşların sırasıyla kimliklerini kontrol etmeye başladı. Bu sırada içlerinde alkolü olan G.Y., jandarma ekiplerine hitaben ağır hakaretlerde bulunarak saldırmaya başladı.

JİLETLE KENDİSİNİ KESMEYE BAŞLADI



Saldırganlardan birisi cebinden çıkardığı jiletle kolunu keserek kimlikleri geri vermesini istedi. Ekipleri kimlikleri vermeyip tartışma büyüyünce bu kez boğazını keseceğini söyleyerek tehditler savurmaya başladı. Şüphelilerden G.Y., E.T., S.B., U.Y., jandarma aracına binerek kimlikleri ve tuttukları tutanakları vermelerini aksi takdirde araca zarar verecekleri şeklinde tehditlere devam etti.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR



Öfkeden çılgına dönen 4 şüpheli jandarma aracına saldırmaya başlayınca aracı çalıştıran ekipler olay yerinden uzaklaşarak şüphelileri takviye ekip gelene kadar uzaktan takip etmeye devam etti. Ekiplerin gelmesiyle birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 2 jandarma şüphelilerden şikayetçi olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

10 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR



Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda üzerine atılı 'Hakaret', 'Kamu Malına Zarar Verme' 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçları kapsamında 4 şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.