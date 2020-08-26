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mimar 'un evi satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İstanbul’un sembol evlerinden mimar ’un tasarladığı ’deki ‘Taut’un evi’ 20 yıl sonra satışa çıktı. Japon esintili villaya 95 milyon TL değer biçildi.

Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:33 Son Güncelleme: 26.8.2020 09:36 ABONE OL
Alman mimar Bruno Taut'un evi satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçerken herkes en az bir kez sağ tarafta büyük bir korunun içerisinde yer alan kırmızı eve dikkat etmiştir. 20'nci yüzyılın en önemli mimar ve şehir planlamacılarından olan 'un kendisi için yaptırdığı Japon esintili villası, 20 yıl sonra satışa çıktı. 'de 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik 'Taut'un evi' 95 milyon TL'ye alıcı arıyor.

Alman mimar Bruno Taut'un evi satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

SAHİBİNE BÜYÜK GELİYOR

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberinde görüşlerine yer verilen, Emlakçı Ümit Pişiricigil, evin İstanbul'un en özel yapılarından biri olduğunu, 20 yıldır aynı kişiye ait olduğunu söyledi. Fiyatta pazarlık payı olduğunu belirten Pişiricigil, ismini açıklamak istemeyen mal sahibinin artık çok yaşlandığı için Taut'un evinin kendisine çok büyük geldiğini ve bu yüzden satışa çıkardığını anlattı.

Alman mimar Bruno Taut'un evi satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

MİMAR BRUNO TAUT KİMDİR?

Almanya'dan Adolf Hitler faşizminden kaçan mimar , önce İsviçre'ye sonra Japonya'ya oradan da 1936 yılında Türkiye'ye sığındı. Kendi yaşlılığını geçirmek üzere tasarladığı Emin Vafi Korusu içerisindeki evi 1937 yılında tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde yöneticilik ve Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda mimarlık bölümü başkanlığı görevlerini üstlenen Bruno Taut, Japon ve Türk mimarisini harmanladığı bu evde maalesef birkaç ay oturabildi. Atatürk'ün naaşının konulduğu katafalkın çizimi için Ankara'ya giden Taut, bu görevi sırasında soğuk alarak ağır bir grip sonucunda 1938 yılında hayatını kaybetti.

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Alman mimar Bruno Taut'un evi satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor
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