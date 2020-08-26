Alman mimar Bruno Taut'un evi satışa çıktı! Değeri dudak uçuklatıyor

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçerken herkes en az bir kez sağ tarafta büyük bir korunun içerisinde yer alan kırmızı eve dikkat etmiştir. 20'nci yüzyılın en önemli mimar ve şehir planlamacılarından olan Bruno Taut'un kendisi için yaptırdığı Japon esintili villası, 20 yıl sonra satışa çıktı. Kuruçeşme'de 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik 'Taut'un evi' 95 milyon TL'ye alıcı arıyor.