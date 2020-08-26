Annelerin mücadelesi terörü bitirecek

Güvenlikgüçleri son yıllarda aileleri de terörle mücadelede etkin olarak dahil etti ve bunun sonuçları çok etkin şekilde görülüyor. 2020 başından bugüne kadar toplam 136 terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Evlatları terör örgütü PKK'nın elinde bulunan Diyarbakır annelerinin, PKK'nın sivil uzantısı gibi davranan HDP'nin İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti ikna çabalarına katkısı büyük. Bir yıl içinde 15 anne evladına kavuşurken Diyarbakır annelerinin bu mücadelesi, diğer annelere ve örgütten kurtulmak isteyen diğer gençlere umut oldu. Gençler kandırılmasın, analar ağlamasın diye başta devlet ve hükümet olmak üzere anaların gösterdiği bu çaba, artık iyice zayıflayan terör örgütünün bitmesinde son noktayı vuracak.