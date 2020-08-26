Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları üzerinde duruldu.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞLERİ VURGULANDI

Görüşmede ayrıca, Fırat'ın doğusundaki gelişmelere, bu bağlamda "Suriye Demokratik Güçleri" ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmelere ve ABD lisanslı bir firmanın yaptığı petrol sözleşmesine ilişkin Türkiye'nin görüşleri vurgulandı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Suriye Anayasa Komitesinin üçüncü toplantısı marjında yapılan istişarelere ilişkin dün ortak açıklama yayınlanmıştı.

Açıklamada, üçlü görüşmeyle, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütler vurgulanarak bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiği bildirilmişti.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma yönündeki kararlılığın yinelendiği açıklamada, İsrail'in, Suriye ile komşu ülkelerin egemenliğine halel getirmenin yanı sıra bölgedeki istikrar ve güvenliği tehlikeye atan, Suriye'ye yönelik süregelen askeri saldırıları da kınanmıştı.

ABD'nin, SDG adını kullanan YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyini (ENKS) uzlaştırıp, Suriye görüşmelerine ilişkin siyasi sürece dahil etme çabalarına Ankara'nın karşı çıktığı biliniyor.

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