İsrail güçleri, 24 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki eski milletvekili ve bir gazetecinin de yer aldığı 24 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

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İKİ MİLLETVEKİLİ VE BİR GAZETECİ GÖZALTINDA

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında eski milletvekilleri Ahmet Attun (52), Abdul Cafer Fukaha (54) ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu 24 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

Attun ve Fukaha'nın Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Filistin Parlamentosundaki Değişim ve Islah Bloku üyesi oldukları kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ SIK SIK BASKIN DÜZENLİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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