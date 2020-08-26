İstanbul’un 4 ilçesinde uyuşturucuya darbe: 5 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Arnavutköy, Güngören, Küçükçekmece, Ümraniye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda flaş bir gelişme yaşandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy ilçesinde; 13.56 gram yaş esrar ele geçirildi. Kadir C. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Güngören ilçesinde; 147.89 gram kokain, 1.54 gram marihuana, 0.50 gram amonyak, çok sayıda alüminyum folyo, bin 870 TL para ele geçirildi. Memiş Ş., Hasan Y., Mehmet Emin G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

6 ŞAHISTAN 5'İ TUTUKLANDI

Küçükçekmece ilçesinde755 gram eroin ele geçirilirken Abdullah K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ümraniye ilçesinde ise 177.13 gram skunk ele geçirildi ve Alican A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konular ile ilgili yakalanan toplam 6 şahıstan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

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