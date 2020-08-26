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Koronavirüsü yenen 'li Akbaşoğlu, taburcu edildi

'da, koronavirüs nedeniyle tedavi görüp, sağlığına kavuşan  Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 12:13 Son Güncelleme: 26.8.2020 12:27 ABONE OL
Koronavirüsü yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, taburcu edildi

AK Parti'li Akbaşoğlu, 30 Haziran'da, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. 27 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek, bugün taburcu edilen Akbaşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, mesajında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah" dedi.

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Koronavirüsü yenen AK Parti'li Akbaşoğlu, taburcu edildi
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