Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Libya şehidinin naaşı Gaziantep'e getirildi

şehidinin naaşı 'e getirildi

'da rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Bilal Yılmaz'ın naaşı ailesinin yaşadığı 'e getirildi. Uzman Çavuş, öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:50 ABONE OL
Libya şehidinin naaşı Gaziantep'e getirildi

Libya'nın başkenti Trablus'ta görevli bulunduğu sırada rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz, silah arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yılmaz şehit oldu. Şehadeti ile ailesi ve silah arkadaşlarını yasa boğan Bilal Yılmaz'ın naaşı, gece geç saatlerde ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi.



Gaziantep Havalimanı'nda Vali Davut Gül, protokol üyeleri ve askerler tarafından karşılanan Yılmaz'ın naaşı morga konuldu. Şehit Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için bugün öğle vakti tören düzenlenecek. Şehidin cenazesi kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Libya şehidinin naaşı Gaziantep'e getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA