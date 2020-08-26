Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Silivri'de kontrolden çıkan tanker devrildi: 1 yaralı

Silivri'de kontrolden çıkan tanker devrildi: 1 yaralı

Silivri Akören Caddesi Otoyolu bağlantı yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği tanker, 3 metrelik yükseklikten ayçiçeği tarlasına uçtu. tanker sürücüsü , araçtan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 16:57 Son Güncelleme: 26.8.2020 17:17 ABONE OL
Silivri'de kontrolden çıkan tanker devrildi: 1 yaralı

Silivri Akören Caddesi TEM Otoyolu bağlantı yolunda bir kaza meydana geldi. İbrahim Celal Ersan idaresindeki tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

3 METRELİK YÜKSEKLİKTEN AYÇİÇEĞİ TARLASINA DEVRİLDİ

Duramayan tanker, bariyerleri aşarak 3 metrelik yükseklikten ayçiçeği tarlasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Tanker içerisinde sıkışan sürücü İbrahim Celal Ersan sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri'de kontrolden çıkan tanker devrildi: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA