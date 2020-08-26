SON DAKİKA! Elif Sarı instagram hesabının sahibi olan erkek kullanıcı konuştu...

Müstehcen fotoğraflar paylaşan ve instagram hesabı olarak ELİF SARI kullanıcı adını kullanan şahıs dün sosyal medyada infiale yol açmış. Bebeği ile yaptığı müstehcen paylaşım ve yazışmalarla büyük tepki toplayarak yetkili makamların harekete geçmesine neden olmuştu. Yapılan siber takip ile Elif Sarı instagram hesabının kullanıldığı adres tespit edilerek hesabın bir erkek tarafından Gaziantep'te kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Elif Sarı İnstagram hesabının sahibi olduğu anlaşılan kişiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanırken gözaltındaki şahsın cümleleri şaşırttı. İşte ayrıntılar;
Sosyal medyada 'Elif Sarı' ismiyle açılan Instagram hesabından, kucağında bebeği olan kadının uygunsuz fotoğraf ve mesajları paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, fark ettikleri paylaşımların ardından yetkililere hesabın kapatılması ve kadının tutuklanması yönünde çağrıda bulundu.
HESABIN KULLANICISI ERKEK ÇIKTI
Sosyal medyada tepkilere yol açan olayın ardından İçişleri Bakanlığı'nca kullanıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı araştırmada, fotoğraftaki kadın ve çocuğun yurt dışında olduğunu, Türkiye ile bağlantısının bulunmadığını saptadı.
GAZİANTEP'TE OLDUĞU ANLAŞILDI
Araştırmada ayrıca 'Elif Sarı' ismiyle yayımlanan paylaşımın, Yunus E. tarafından yapıldığı ve şüphelinin Gaziantep'te olduğu belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus E.'yi tespit ettiği adresinde gözaltına aldı. Fabrikada çalıştığı öğrenilen Yunus E.'nin adresinde arama yapan ekipler, bilgisayar ve çeşitli dijital materyallere incelemek üzere el koydu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Yunus E.'nin, pişman olduğunu, kadın ve bebeğinin fotoğraflarını internetten bulduktan sonra sahte isimle hesap açtığını söylediği öğrenildi.
YAKINLARINA 'DUA EDİN' DİYE SESLENDİ
Sorgusu tamamlanan Yunus E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Yunus E., getirilişi sırasında adliye çevresinde bekleyen yakınlarına "Dua edin" diye seslendi. Yunus E., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ise "Bir cahillik ettim. Çok pişmanım" dedi.