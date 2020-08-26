SON DAKİKA! Yıldırım-7 Operasyonu bin 495 personelle başlatıldı

Diyarbakır'da Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1495 personel görev aldı

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberinde büyük bir operasyonun düğmesine basıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada binden fazla güvenlik gücüyle gerçekleştirilen operasyona ilişkin "Diyarbakır'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı" denildi.

Son dakika: Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynağına ağır darbe! Yıldırım-7 operasyonuna 1495 personel katıldı | Video

OPERASYONUN ADI: YILDIRIM-7

İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurduğu operasyonun ismini YILDIRIM-7 olarak açıkladı. Operasyonun ayrıntısı Narko-Terör olarak bildirildi.

PKK'ya annelerden bir son dakika darbesi daha! Türkiye'nin konuştuğu flaş görüntüler... | Video

Son dakika: Yıldırım 5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi