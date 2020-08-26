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SON DAKİKA! Yıldırım-7 Operasyonu bin 495 personelle başlatıldı

tarafından yapılan son dakika açıklamasında yeni ve büyük bir operasyonun haberi verildi. Açıklamada "'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı" denildi.

AA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:11 Son Güncelleme: 26.8.2020 09:35 ABONE OL
SON DAKİKA! Yıldırım-7 Operasyonu bin 495 personelle başlatıldı

Diyarbakır'da Yıldırım 7 Lice Narko terör operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat , Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1495 personel görev aldı

Diyarbakır'dan gelen son dakika haberinde büyük bir operasyonun düğmesine basıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada binden fazla güvenlik gücüyle gerçekleştirilen operasyona ilişkin "Diyarbakır'da, 1495 personelin katılımıyla 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı" denildi.

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OPERASYONUN ADI: YILDIRIM-7

İçişleri Bakanlığı son dakika olarak duyurduğu operasyonun ismini YILDIRIM-7 olarak açıkladı. Operasyonun ayrıntısı Narko-Terör olarak bildirildi.

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SON DAKİKA! Yıldırım-7 Operasyonu bin 495 personelle başlatıldı
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