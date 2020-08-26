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Sultangazi'de kırık cam parçalarıyla girişimini polis engelledi

İstanbul Sultangazi'de A.T. isimli bir kişi, kırık cam parçalarıyla girişiminde bulundu. Bir kahvehanenin önünde fenalaşan A.T.'yi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda A.T'nin intihar girişimini durdurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 09:44 Son Güncelleme: 26.8.2020 09:53 ABONE OL
Sultangazi'de kırık cam parçalarıyla intihar girişimini polis engelledi

Pazartesi akşamı saat 19.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. A.T. isimli bir kişi cadde üzerinde kırık cam parçalarıyla intihar girişiminde bulundu. Bir kahvehanenin önünde fenalaşan ve yere düşen A.T.'ye vatandaşlar yardım etmek istedi. A.T.'yi kaldırıma kaldıran vatandaşlar, bir yandan da polis haber verdi.

POLİS İNTİHARI ENGELLEDİ


Kırık cam parçalarıyla kendisine zarar vermeye devam eden ve kimseyi yanına yaklaştırmayan A.T., kısa süre sonra olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir anlık boşluktan faydalanan polis, A.T.'nin intihar etmesini engelledi. Polislere zorluk çıkaran A.T'.ye ters kelepçe takıldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Sağlık ekipleri, A.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.T.'nin polise verdiği ifadede psikolojik sorunlar yaşadığını, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenildi.

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Sultangazi'de kırık cam parçalarıyla intihar girişimini polis engelledi
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