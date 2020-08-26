Üç şehit acısı

Mersin'inMut ilçesinde geçen ay meydana gelen ve 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil (25), hastanede 30 günlük yaşam savaşının ardından şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası Cihat Şengil'in (25) Eskişeher'deki baba ocağına ateş düştü. Öte yandan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Gerdantepe Üs Bölgesi'nde yapılan tatbikat sırasında kayalıklardan düşen Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım (27), şehit oldu. Şehidin naaşı memleketi Adana'ya uğurlandı. Milli Savunma Bakanlığı da Libya'da görev yaparken rahatsızlanan Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü açıkladı.